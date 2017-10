VÍDEO: Max Russi diz que só fica na Casa Civil até março e revela como está imagem do Governo Taques

ENTREVISTA NO MATO GROSSO MAIS

O secretário da Casa Civil do Estado, Max Russi (PSB), em entrevista ao Mato Grosso Mais, disse que só deve ficar na pasta até o dia 31 de março do ano que vem, quando retorna à Assembleia Legislativa para trabalhar sua reeleição.

Entre outros assuntos da entrevista, Max Russi também falou sobre a situação dos salários dos servidores, da imagem do Governo Taques com a delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e a crise dos grampos, e a relação estremecida com o Poder Judiciário, e a situação da MT-010, que esta semana teve uma decisão da Justiça favorável a uma outra empresa.

