Acusado de matar garota de 15 anos é preso em MT

FUGIU DE DELEGACIA

DA REDAÇÃO

O autor do homicídio de uma adolescente, de 15 anos, que fugiu da Delegacia de Sorriso (442 km ao Norte), foi recapturado neste sábado (14), em uma ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do município de Nova Ubiratã (502 km ao Norte).

C. da C., de 26 anos, foi preso em Nova Ubiratã no dia 10 de outubro e encaminhado à Delegacia de Sorriso de onde fugiu, na sexta-feira (11), após fazer um buraco na parede da cela.

O suspeito foi localizado em uma pequena propriedade agrícola, a aproximadamente 40 quilômetros do distrito de Entre Rios, após um trabalho de mais de 13 horas de diligências policial.

Após receberem informações do paradeiro do fugitivo, policiais andaram cerca de 7 quilômetros mata adentro até chegarem a um barraco de madeira, onde o suspeito estava escondido.

Os policiais montaram campana e monitoraram o local por cerca de cinco horas, esperando a melhor oportunidade para agir e realizar a prisão do homicida.

No momento da abordagem policial, o acusado tentou reagir a prisão, mas acabou contido pela equipe policial.

Ele foi conduzido a Delegacia de Nova Ubiratã, onde foi registrada a ocorrência da recaptura e em seguida encaminhado para Sorriso.

A Polícia Civil de Sorriso instaurou procedimento para apurar a circunstancias e houve facilitação de alguma pessoa para fuga da cela da delegacia.