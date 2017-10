“Cabe agora o Poder Judiciário resolver”, diz Taques sobre mudança de investigação para o STJ

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) evitou polemizar a mudança da investigação do caso dos grampos ilegais para o STJ.

A fala de Taques ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), após o lançamento do projeto “Anjos da Escola” – na Escola Presidente Médici, em Cuiabá.

O governador disse que vai respeitar as instituições e aguardar o desdobramento das investigações.

A MUDANÇA PARA O STJ

Após pedido do governador Pedro Taques, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) retirou do desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), a responsabilidade pelos 6 inquéritos policiais e procedimentos que investigam o esquema de interceptações telefônicas clandestinas na modalidade “barriga de aluguel”.

A decisão foi do ministro Mauro Campbell Marques, relator de uma sindicância no STJ que foi convertida em inquérito no mês passado para investigar Taques a pedido do próprio tucano.

Na mesma petição, Taques havia pedido ao ministro relator que retirasse do desembargador Orlando Perri a autonomia para autorizar qualquer investigação sobre a chamada “grampolândia pantaneira”.