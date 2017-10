Mato Grosso é selecionado para pesquisa do Ministério do Turismo

PROJEÇÃO NACIONAL

DA REDAÇÃO

O Ministério do Turismo (MTur) selecionou cinco municípios mato-grossenses para comporem a lista da Pesquisa de Demanda Doméstica que será realizada em 2018. Participarão da ação: Rondonópolis, Sorriso, Vila Rica, Tangará da Serra e Cuiabá.

A pesquisa tem como objetivo formar um cadastro de potenciais domicílios respondentes, além de servir para traçar um perfil do viajante brasileiro e obter, assim, informações que auxiliem a formulação de políticas públicas de estímulo ao setor de viagens no país.

O último levantamento de turismo doméstico foi realizado em 2011.

A intenção da pasta federal é cadastrar cerca de 30 mil domicílios englobando 137 cidades em todo o Brasil. Para tanto, o MTur solicita o auxílio dos estados e das prefeituras na divulgação da realização da pesquisa.

O processo será dividido em duas etapas: cadastro de pessoas interessadas em participar e, posteriormente, a aplicação do questionário com as perguntas pré-definidas pelo órgão.

Neste sentido, a adjunta de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) iniciou uma mobilização junto às prefeituras participantes para que realizem seus cadastros e não fiquem de fora desta importante iniciativa que é pioneira no país para o monitoramento da atividade turística e permitirá obter resultados da movimentação e dos seus gastos de turistas entre as diferentes regiões.

“É extremamente importante que, além dos gestores públicos municipais, a população também saiba sobre a pesquisa, para que participem e estejam prontos para responder quando forem procurados pelos analistas, contribuindo não só com o sucesso da campanha, mas, para que Mato Grosso consiga se consolidar como estado com potencial turístico”, destaca o Coordenador de Pesquisa e Planejamento do Turismo da Seadtur, Diego Beserra.

Passo a passo

Para a criação de um Cadastro com 30 mil domicílios, o MTur contratou a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE.

Com o intuito de otimizar a alocação de recursos, a pesquisa será realizada via telefone e com a metodologia por Painel, pioneira no Brasil para o monitoramento da atividade do turismo.

Serão contatados domicílios das 27 capitais e de outros 110 municípios brasileiros, que foram selecionados de forma a haver um representante por mesorregião, sorteado aleatoriamente e de acordo com a proporção de domicílios no município.

A amostragem foi desenhada de maneira que a representatividade da pesquisa seja ampliada.

O Ministério do Turismo destaca que o sucesso da formação do Cadastro passa pela sensibilização da população desses municípios em participar da Pesquisa.