Prefeitura retoma obra de CMEI com capacidade para 240 crianças

NO CPA III

DA REDAÇÃO

As obras do CMEI do CPA III foram retomadas na manhã desta segunda-feira (16). O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado do secretário de Educação, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, gestores da educação e da comunidade visitou a unidade escolar que quando concluída irá receber 240 alunos, na faixa etária de zero aos 5 anos.

Na visita, Emanuel Pinheiro reafirmou o seu compromisso em transformar a cidade e disse que “cada obra lançada que seja concluída e entregue, significa melhor e bem atender a população cuiabana”.

O prefeito lembrou que uma unidade escolar como essa, localizada num ponto estratégico, vai trazer a tranquilidade para pais e mães trabalhadoras que precisam de uma creche ou sonham com um CMEI para deixar seus filhos.

“Fizemos um grande esforço para que pudéssemos retomar dezenas de obras, nas áreas da Saúde, da Educação e outras, que se encontravam paradas ou que ainda não tinham sido iniciadas, provenientes de várias gestões. Essas obras estavam sendo depredadas, seu custo sendo encarecido e se transformando em pontos de drogas. Esta semana, resultado de um esforço de gestão, estamos retomando várias delas em vários bairros da capital”, anunciou Emanuel Pinheiro.

A unidade escolar, localizada no CPA III, próximo a Lagoa Encantada, é do tipo B, com capacidade para atender 240 crianças.

A unidade teve sua obra paralisada em dezembro de 2015. Seu valor inicial de R$ 1.432.300,00, dos quais foram pagos R$ 1.208.978,07 e, está com 85% da obra concluída. A obra esta sendo retomada pela empresa AB3 Construção, e custará R$ 880.384,26.

Além do CMEI do CPAIII, também será oficializada na próxima quarta-feira (18), a retomada a obra do CMEI Recanto do Sol, localizada na Regional Sul também com capacidade para 240 crianças, na faixa etária de zero a 5 anos. Essa unidade escolar está prevista para ser entregue em março de 2018.

O secretário de Educação, Rafael Cotrim destacou a importância da retomada das obras na unidade escolar.

“Muito mais importante do que lançar uma nova obra é retomar aquelas que estão paradas porque há necessidade de vagas é premente, em especial na faixa etária de zero aos 5 anos. Quando retomamos obras como esta temos a certeza de que estamos atendendo à demanda da comunidade e, é essa a nossa função”.

Com a retomada das obras dessas duas unidades, a SME terá somente uma obra com pendência, a da creche Mariana, localizada no bairro Dom Aquino que se encontra em processo licitação para recontratação de uma nova empresa e dentro de pouco tempo, ter sua obras retomadas.

O presidente da Associação de Moradores de Bairro do CPA setores II e V Rauni de Oliveira, agradeceu a retomada das obras.

“Nossa comunidade está precisando muito dessa escola. Muitas mães estão deixando seus empregos porque não encontram onde deixar seus filhos, sem falar na violência que cresce no bairro. Com esta obra as mães terão onde deixar seus filhos, em ambiente bom e seguro”.

Para as mães, que acompanharam a visita do prefeito à unidade escolar, a notícia da retoma da obra foi um alívio.

Mãe do pequeno Lucas, de 1 ano e 5 meses, Sandra Janaina que mora no CPA III, disse que a unidade vai fazer a diferença na região.

“Tem muita criança no bairro e o fato de não ter vaga suficiente na creche, fez com que muitas mães deixassem de trabalhar como eu. Com essa nova unidade vai melhorar muito ”.

Com duas filhas, de 1 ano e 9 meses e 4 anos, Lorraine e Maria Eduarda, Caroline Camila Gomes que mora há muitos anos no CPA III disse que com a nova unidade, já no próximo ano, irá matricular suas filhas. “Vai ser muito bom para a população”, destacou.