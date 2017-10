Sexta licença chega ao fim e Corpo de Bombeiros volta investigar tenente Izadora Ledur

MORTE DE RODRIGO CLARO

Terminou neste domingo (15) a sexta licença tirada pela tenente Izadora Ledur de Souza, desde a morte do aluno Rodrigo Patrício Lima Claro, de 21 anos, em novembro do ano passado.

A informação é da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros.

Com isso, o Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros volta a investigar imediatamente a conduta da oficial, em decorrência da morte do aluno Rodrigo Claro.

O Conselho tem 45 dias para investigar se a tenente é culpada ou inocente da morte do aluno.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges, que assinou os documentos que autorizaram as licenças médicas da oficial, o afastamento das funções só é feito após a militar passar por um médico que concede o tempo de licença e, mesmo assim, ela ainda é obrigada a passar por uma perícia médica do Estado, em caso da licença ser superior a três dias, para que seja validado o atestado médico.

Após a morte do aluno, ela pegou a primeira licença médica por 10 dias.

Na sequência, vieram outra cinco licenças.

A última, obtida no dia 2 de agosto, a tenente ficou afastada de 18 de julho (retroativo) a 15 de outubro.

SEM TORNOZELEIRA

Na última quarta-feira (11), Izadora Ledur, conseguiu na Justiça o direito de transitar sem tornozeleira eletrônica e a revogação da suspensão do exercício da função pública.

A decisão é da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), e acatada após o pedido habeas corpus feito pelos advogados Huendel Rollin e Eduardo Fernandes Pinheiro.

Os advogados alegaram que a tenente foi submetida a suposto constrangimento ilegal, referindo-se à imposição de medidas cautelares não prisionais, atribuídas pela juíza Selma Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em junho deste ano, após negar a prisão da oficial.

DENUNCIADA PELO MPE

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, a morte de Rodrigo Claro aconteceu em novembro de 2016 durante o treinamento de atividades aquáticas em ambiente natural do 16º Curso de Formação de Soldado Bombeiro do Estado de Mato Grosso realizado na Lagoa Trevisan, em Cuiabá.

O MPE destacou que apesar de apresentar excelente condicionamento físico, o aluno Rodrigo Claro demonstrou dificuldades para desenvolver atividades como flutuação, nado livre, entre outros exercícios.

Ledur foi denunciada por crime de tortura com resultado morte do aluno Rodrigo Patrício Lima Claro. Além dela, outros 5 militares também foram denunciados pelo mesmo crime.

A juíza Selma Arruda aceitou a denúncia feita pelo MPE contra Izadora Ledur, em virtude da morte de Rodrigo Claro.