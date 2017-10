VÍDEO: “Sem a Pec do Teto, nós vamos atrasar salários, isso é fato”, diz Pedro Taques

PRESSÃO NA BASE ALIADA

O governador Pedro Taques (PSDB) colocou uma pressão nas costas da base aliada na Assembleia Legislativa do Estado ao afirmar que a Pec do Teto de Gastos precisa ser aprovada, sob pena de atraso no salário dos servidores públicos.

A fala do chefe do executivo ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), após o lançamento do projeto “Anjos da Escola” – na Escola Presidente Médici, em Cuiabá.

A Pec já foi encaminhada à Assembleia Legislativa, mas está emperrada sua análise por conta do pedido de vistas feito pelo deputado estadual Valdir Barranco (PT), na semana passada.

Pelo prazo regimental, o petista deve devolver a Pec nesta terça-feira (17) para que ela seja apreciada pelos deputados.

“É um direito da oposição fazer isso, agora cabe a base (aliada) entender que o projeto (Pec) é importante para Mato Grosso”, observou.

Taques comentou também porque houve atraso no pagamento de salário de 22% de servidores do Executivo na semana passada.

O governador atribuiu o problema que vem ocorrendo no Estado por causa de 100 leis aprovadas na gestão de Silval Barbosa (PMDB).

Taques chamou de falta de responsabilidade e de ato criminoso o que Silval Barbosa fez para prejudicar a gestão seguinte.

Para o governador, os aumentos salariais aprovados em lei geraram um desequilíbrio financeiro nos cofres públicos, ocasionando dificuldades no pagamento dos salários.