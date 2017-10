Audiência pública discute questões ambientais relacionadas ao “Florais Chapada”

ÁREA DE PRESERVAÇÃO

DA REDAÇÃO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizou, nesta segunda-feira (16), uma audiência pública para discutir questões ambientais e urbanísticas relacionadas ao empreendimento “Florais Chapada”.

No final de setembro, o MPE encaminhou Notificação Recomendatória a Ginco Incorporações Ltda para que a mesma desistisse de implantar o condomínio Florais de Chapada na atual localização, uma vez que o empreendimento está em área “não favorável a ocupação, destinada à preservação”, onde estão as nascentes do Rio Coxipó e da Salgadeira.

O MPE notificou, também, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para que não emitisse nenhuma licença ou autorização para instalação do empreendimento imobiliário, uma vez que o mesmo encontra-se em área desfavorável à ocupação, seja no aspecto urbanístico, seja pelo aspecto ambiental.

A notificação foi remetida, ainda, para a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães para que o Executivo não emitisse, também, nenhuma autorização para a construção do Florais de Chapada.

Atendendo a notificação do MPE, a prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira, suspendeu, no dia 02 de outubro, pelo prazo de 60 dias a licença da obra do condomínio Florais da Chapada no município.

Para o MPE, a audiência pública é um direito do cidadão. Está previsto no Estatuto da Cidade e na Constituição Federal a realização de audiências públicas para debater aspectos de urbanização.

Ao colocar em pauta este tipo de assunto, o Ministério Público está indo ao encontro da população para esclarecer sobre aspectos técnicos do empreendimento Florais Chapada.