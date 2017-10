Cuidadora de Idosos recebe ajuda de amigos para reconstruir casa levada durante temporal

AJUDE JOANA

MARCOS SALESSE - DA REDAÇÃO

Moradora do bairro Altos da Serra, em Cuiabá, a cuidadora de idosos Joana Francisca de Carvalho, de 37 anos, perdeu parte de sua casa durante uma forte chuva, que atingiu a capital no inicio do mês.

Parte da construção feita de madeira, onde ela mora com mais 3 filhos, desabou e foi levada por um um córrego que passa ao lado de sua casa.

Com a falta de condições financeiras para reerguer a parte levada pelas chuvas, a cuidadora conta com a ajuda de doações para a reconstruir sua residência.

Após o incidente, Daniela Marcondes, neta da idosa que Juana cuida, deu inicio a uma campanha através de diversas plataformas.

Em conversa com o site Mato Grosso Mais, Daniela afirmou que a principal parte burocrática já foi regularizada e o terreno está em dia com toda a documentação necessária na prefeitura da cidade.

O foco da campanha é levantar fundos e materiais para a construção de uma casa de alvenaria para dar mais dignidade e segurança na vida de Joana.

A CAMPANHA

Através da página criada por Daniela no Facebook ou pelo perfil no Instagram é possível conseguir maiores informações sobre o caso e acompanhar os desdobamentos da campanha.

Para fazer sua contribuição estão disponíveis: o site Vakinhas e uma rifa beneficente que pode ser encontrada na loja Espaço Hype e no Salão Alice Hair & Care, com prêmios como vale compras e servições ofertados por colaboradores.

Ajude Joana!

Contato: 99682-4488 (Daniela) ou 99250-4549 (Joana)