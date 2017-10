Dono de site é preso em flagrante acusado de extorquir prefeito em Mato Grosso

R$ 7 MIL EM MÃOS

DA REDAÇÃO

J.P.R. de R., um empresário de 38 anos, dono de um site de notícias em Primavera do Leste (240 km de Cuiabá), foi preso em flagrante, acusado de extorquir o prefeito da cidade, Leonardo Bortolin (PMDB).

Segundo o MidiaNews, o chefe do Executivo disse que o empresário ameaçava publicar material disponibilizado por adversários políticos para denegrir sua imagem.

O prefeito então fez uma denúncia no Ministério Público Estadual e procurou a Polícia Civil, que o orientou a armar o flagrante.

O empresário e o prefeito marcaram um encontro no Centro de Primavera, para que fosse realizado o pagamento.

A Polícia Civil entrou em ação e flagrou o suspeito dentro do carro do prefeito, com R$ 7 mil em mãos.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) para prestar depoimento.

Bortolin é presidente da Câmara e assumiu a gestão municipal após cassação do prefeito Getúlio Viana (PSB) pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Ele é candidato a prefeito na eleição suplementar que ocorrerá no dia 19 de novembro.