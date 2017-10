Justiça Eleitoral de VG cassa mandato de Lucimar Campos pela segunda vez

ABUSO DE PODER

Pela segunda vez a Justiça Eleitoral de Várzea Grande cassou o mandato da prefeita Lucimar Campos (DEM), por abuso de poder econômico, político e compra de votos nas eleições de 2016.

A possível cassação de mandato de Lucimar trouxe uma instabilidade política a Várzea Grande e está causando desanimo no seu grupo político.

A decisão de cassação foi proferida no dia 2 de novembro pelo juiz Carlos José Rondon Luz, da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande e atendeu a um pedido formulado pela coligação “Mudança com Segurança”, encabeçada pelo candidato derrotado a prefeito, Pery Taborelli (PSC).

Esse cenário teve um impacto negativo e atingiu de certo modo candidatura de Jaime Campos (DEM) principal conselheiro político da esposa Lucimar que avaliava a possibilidade de ser candidato nas eleições de 2018.

Imune até o momento das acusações de esquemas de corrupção que dominam o cenário político de Mato Grosso.

Jaime cogitava enfrentar a candidatura majoritária seja no senado ou até mesmo no governo. E esse cenário ficará pior se a prefeita for retirada do cargo.

Família Campos na Política

Tradicional na politica mato-grossense a família Campos já ocupou os principais cargos no governo de Mato Grosso e no Congresso Nacional.

Júlio Campos e Jaime Campos estiveram à frente do Palácio Paiaguás e exerceram mandatos de prefeito de Várzea Grande, deputado federal e senador.

Os Campos retraíram a participação na política de Mato Grosso, começando por Várzea Grande, principal base eleitoral da família.

Além de Júlio e Jaime, pai, primo e correligionários ocuparam a prefeitura do município dentro do grupo político.