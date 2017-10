Lances para leilão de 197 lotes de veículos estão disponíveis pelo site do leiloeiro

OPORTUNIDADE

Os lances aos 197 lotes de veículos já podem ser feitos pelo www.faleiloes.com.br. Para participar do leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) os interessados deverão se cadastrar com antecedência enviando cópias digitalizadas dos documentos pessoais ou da empresa para o e-mail dadivaleiloes@gmail.com.

Pessoas físicas devem enviar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Pessoas jurídicas devem encaminhar cópias do Contrato Social devidamente registrado, Cartão de CNPJ e documento de identidade RG e CPF do sócio dirigente, proprietário ou representante legal.

A visita aos lotes podem ser realizadas nos pátios das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Sinop e Sorriso nos dias 19, 20, 23 de outubro, das 12h às 18h.

Para informações adicionais os interessados devem entrar em contato com o leiloeiro pelo telefone (65) 3025-7500.