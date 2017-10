Mato Grosso participa de eventos nacionais de turismo

NESTA SEMANA

A Secretaria Adjunta de Turismo de Mato Grosso participa de uma série de eventos na área de turismo esta semana, além de estar presente na 10ª edição da Caravana da Transformação, promovida pelo Governo do Estado, que acontece em Tangará da Serra

Fornatur

Nessa quarta-feira, dia 18, o secretário adjunto de Turismo, Luís Carlos Nigro, participa, em Brasília, da reunião mensal do Fornatur – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Neste dia, também, todos os secretários estaduais terão um café da manhã com deputados federais, em que serão apresentadas, aos parlamentares, pautas que são considerados bandeiras do turismo brasileiro.

Reunião do Programa de Regionalização do Turismo

A partir desta terça-feira, dia 17 até 20 de outubro, acontece em Vitória (ES) a 28ª Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo.

O evento, realizado duas vezes por ano, conta com a participação de representantes de todas as Unidades da Federação (UFs), que debatem políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo nacional e o fortalecimento das instâncias de governança do setor.

A regionalização do turismo, prevista na lei 11.771/2008, permite a troca de informações entre municípios do país.

A iniciativa favorece a criação de uma Rede Nacional, com o envolvimento de interlocutores estaduais, regionais e municipais, de forma a trabalhar a convergência de iniciativas adotadas no setor.

A Seadtur de Mato Grosso participa do evento com a equipe de Interlocução Estadual do Programa de Regionalização do Turismo.

Festival do Turismo de João Pessoa

Já a Superintendência de Políticas de Turismo e a equipe de Marketing e Apoio da Comercialização da Seadtur participam, entre os dias 20 e 21 de outubro, do Festival do Turismo de João Pessoa (PB).

Mais conhecido como Festival JP, o evento tem o objetivo de reunir e promover a integração do setor de viagens e turismo, além de oferecer novos produtos ao mercado.

Festival recebe Feira, Fórum, Capacitações e alguns eventos em paralelo.

Na edição de 2016, circularam pelo Festival mais de 3.420 profissionais de turismo, foram 207 stands, inclusive de empresas internacionais.

Caravana da Transformação – Tangará da Serra

Durante a 10ª edição da Caravana da Transformação que acontece em Tangará da Serra, até o dia 21 de outubro, a Coordenação de Estruturação e Qualificação do Turismo da Sedutor promoverá a oficina de Educação Infantil para o turismo para os alunos do 4º ao 6º ano.

O objetivo é fazer com que os alunos das escolas dos municípios com potencial turístico, ao se aproximem da realidade turística, cultural e ambiental da localidade que residem, sejam parceiros no processo de conscientização e preservação da atração turística.

Já a Coordenadoria de Pesquisa e Planejamento do Turismo, através da Gerencia do Sistema de Cadastro-CADASTUR promoverá ações de orientação e cadastramento in loco dos segmentos turísticos, além de prestar informações e distribuição de materiais promocionais dos produtos turísticos do Estado.

Durante a Caravana, a Seadtur também participa divulgando material institucional de promoção do turismo de Mato Grosso e dando informações aos interessados no desenvolvimento do turismo na região.