Mulher pede ajuda para comprar peruca após ficar ‘careca’ com produto de alisamento; vídeo

Em um vídeo feito ao Mato Grosso Mais, a cabeleireira Katiene Muniz, de 36 anos, moradora de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), pede ajuda para comprar uma peruca, após perder todo o cabelo, ao usar um produto de alisamento.

A cabeleireira alerta mulheres para que tenham cuidado ao utilizar qualquer tipo produto, para que não sintam o mesmo que ela está sentindo.

Katiene diz estar recebendo muitas críticas, mas, que no momento, precisa de palavras de incentivo, já que a situação é bem delicada.

Em uma publicação, no dia 12 de outubro, Katiene contou que, no dia 8, usou um produto para alisamento e, em menos de 5 minutos, perdeu quase todo o cabelo. No momento do desespero, chegou a pensar em suicídio.

A empresa que fabrica o produto afirmou que a cabeleireira não seguiu as instruções corretamente, e por isso, ocorreu a queda do cabelo.

A gerente de marketing falou que a empresa conversou com a cabeleireira e explicou que o produto deveria ter sido testado antes, pois há algumas contraindicações.

“Ela deveria ter feito o teste de pele e capilar em uma mecha de cabelo, antes da aplicação do produto, para evitar alergia ou corte químico, conforme orientam as instruções. E este produto é contraindicado para cabelo que possui algum outro tipo de química, e ela faz tintura no cabelo”, explicou a gerente;

A empresa informou que fez um teste em outros produtos do mesmo lote do usado por Katiene e que não foi encontrada nenhuma anormalidade.

O produto é certificado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser comercializado no Brasil.

COLABORAÇÃO

Quem estiver interessado em ajudar Katiene na compra da peruca, com qualquer valor, segue abaixo a conta de Winicius, seu filho:

Winicios Muniz Gonçalves

Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 0017101-8

Agência: 0252