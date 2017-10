Grupo Santa Rosa deixa de atender pacientes do Plano de Saúde ‘MT Saúde’

FALTA DE REPASSES

DA REDAÇÃO

Por falta de repasses do Governo, a direção do Grupo Santa Rosa anunciou, por meio de nota, que deixará de atender pacientes do Plano de Saúde ‘MT Saúde’.

Leia a íntegra da nota:

“O Grupo Santa Rosa – composto pelo Hospital Santa Rosa, Santa Rosa Onco, Santa Rosa Lab, Santa Rosa Cor e Santa Rosa Imagem – informa que a partir desta terça-feira (17.10.2017) deixa de atender em caráter definitivo o Plano de Saúde ‘MT Saúde’.

Esclarece que a decisão é motivada pela reiterada inadimplência do ‘MT Saúde’ com toda a rede de prestadores de serviços, especialmente com as empresas do Grupo Santa Rosa.

Em respeito aos usuários e pacientes, o Grupo Santa Rosa lamenta profundamente a interrupção dos serviços. A unidade aproveita para reforçar sua dedicação na busca do melhor atendimento, sempre priorizando o bem estar de seus pacientes.”