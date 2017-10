Controladoria-Geral do Estado abre investigação contra três empresas alvos do Gaeco

EFEITO OPERAÇÃO ARQUEIRO

MATO GROSSO MAIS

O controlador-geral do Estado, Ciro Gonçalves, abriu um Processo Administrativo de Responsabilização contra três empresas, que serão investigadas por supostos atos lesivos ao poder público durante a gestão do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB).

A informação consta no Diário Oficial do Estado publicado nesta quarta-feira (18), por meio da Portaria nº 484/2017/CGE-COR.

A abertura da investigação feita pela CGE é em decorrência do inquérito policial aberto durante a Operação Arqueiro, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

O prazo de investigação da CGE deve durar 180 dias e as empresas investigadas, ao final da investigação da Controladoria, podem ser consideradas inidôneas, e serem proibidas de fazer contratos com a Secretaria de Assistência Social.

Além disso, as empresas podem receber multa no valor de 20% do faturamento do contrato que tiveram com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) e ainda ressarcir o erário público caso seja constatado irregularidades no pagamento dos contratos.

“A Operação arqueiro não tem vulto financeiro dos maiores, mas eram contratos de apelo social de extrema relevância, envolvendo cursos de capacitação para pessoas de baixa renda. Era um contrato que deveria ser assistencialista e que houve desvio de finalidade. O processo avaliará a participação de servidores da Setas que facilitaram esse cometimento e a responsabilização contra pessoas jurídicas”, explicou o controlador-geral do Estado.

O Processo Administrativo disciplinar foi instaurado em desfavor de cinco servidores públicos.

OPERAÇÃO ARQUEIRO

As investigações começaram após divulgação de apostilas com erros que estavam sendo utilizadas nos cursos de capacitação em hotelaria e turismo promovidos pelo Governo do Estado.

Na época, servidores públicos da Secretaria de Trabalho e Assistência Social e organizações sem fins lucrativos teriam formado um grupo para fraudar licitações e convênios do governo.

Os suspeitos foram denunciados por constituição de organização criminosa, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso entre outros crimes.