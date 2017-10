Delegados destacam colaboração em depoimento relevante e pedem soltura de cabo da PM

GRAMPOS ILEGAIS

DA REDAÇÃO

Os delegados Ana Cristina Feldner e Flávio Henrique Stringuetta solicitaram nesta terça-feira (17) ao desembargador Orlando Perri para que revogue a prisão do cabo Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior que está detido há uma semana no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) por envolvimento nos grampos clandestinos em Mato Grosso.

O pedido, porém, não deve ser analisado por Perri, que já repassou todos os processos referente ao esquema de grampos ilegais ao ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça.

No documento, os delegados afirmam que o cabo trouxe várias informações relevantes para o processo, mesmo que ainda não tenha firmado um acordo de colaboração premiada. As informações são do Folhamax.