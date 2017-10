Gaeco diz ter estranhado cabo da PM prestar depoimento a delegados após decisão do STJ

GRAMPOS ILEGAIS

MATO GROSSO MAIS

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) emitiu nota pública para se posicionar sobre o depoimento prestado pelo cabo PM Gerson Luiz Correia Júnior, na última segunda-feira (16).

O militar prestou depoimento aos delegados responsáveis pelas investigações dos grampos ilegais no Estado.

Este teria sido o último depoimento prestado nas investigações conduzidas pelo Poder Judiciário, já que o ministro Mauro Campbell Marques avocou as investigações para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Todas as informações levantadas no inquérito judicial foram encaminhadas ao STJ, segundo informações da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado.

Na nota, porém, o Gaeco diz ter estranhado o cabo ter prestado depoimento mesmo com a decisão do ministro ter avocado as investigações para o STJ.

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado diz no trecho da nota que repudia qualquer tentativa de envolvimento de promotores de Justiça que integram ou integraram o Gaeco no ‘escândalo dos grampos’.

O Gaeco também disse que todos os procedimentos adotados quanto à proteção da integridade física e da vida da juíza Selma Rosane Santos Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, foi cumprido dentro da lei.

O cabo Gerson Correia Júnior está preso desde o dia 23 de maio deste ano por determinação do juiz Marcos Faleiros.

Além dele, o ex-comandante da PM, Zaqueu Barbosa, e os ex-secretários Paulo Taques, Rogers Jarbas, Evandro Lesco e Airton Siqueira Júnior também continuam detidos.

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) informou, por meio da Assessoria de Imprensa, que não conhece o teor do depoimento prestado pelo cabo da Polícia Militar Gerson Luiz Correia Júnior no último dia 16, mas que repudia qualquer tentativa de envolvimento de Promotores de Justiça que integram ou integraram o Grupo no “escândalo dos grampos”.

Destacou que, em respeito à decisão do Ministro Mauro Campbell Marques, proferida no dia 11/10 e amplamente divulgada, avocando as investigações para Superior Tribunal de Justiça, se limita a afirmar que o procedimento adotado quanto à proteção da integridade física e da vida da magistrada Selma Rosane Santos Arruda, uma das protagonistas no enfrentamento à criminalidade organizada deste Estado, fora cumprido com total respeito à lei.

Ressaltou, também, ter “estranhado” o fato do Militar ter prestado depoimento após a decisão do STJ, requisitando toda a investigação. Por fim, enfatizou que o Gaeco sempre atuou pautado na legalidade e que tem importantes serviços prestados à sociedade e que ataques dessa natureza contra integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário apenas fortalecem o crime organizado.