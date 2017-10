Mutirão fiscal de Várzea Grande registra em dois dias mais de 480 acordos

OPORTUNIDADE

DA REDAÇÃO

A grande procura pela renegociação de débitos fiscais, em Várzea Grande, segue surpreendendo. Em apenas dois dias de mutirão – ação iniciada na última segunda-feira – mais de 480 acordos foram homologados, sendo mais de 90% deles referentes à regularização do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Esse balanço parcial, divulgado nesta manhã (18) pela secretaria municipal de Gestão Fazendária, contabiliza apenas as negociações feitas no âmbito administrativo, que são aquelas que ainda não foram ajuizadas, portanto, não inclusas na divida ativa do Município.

No último dia 16, a prefeitura de Várzea Grande por meio da secretaria de Gestão Fazendária e da Procuradoria Municipal, deu início ao ‘Mutirão de Negociação Fiscal 2017’, que está sendo realizado no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizado no Paço Municipal e na sede da Procuradoria, localizada no final da Avenida Arthur Bernardes.

O Mutirão de Negociação segue até o dia 1º de novembro, com atendimento à população várzea-grandense de segunda à sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h.

Como explica a secretária adjunta de Gestão Fazendária, Lucineia dos Santos Ribeiro, do total de acordos realizados nesses dois dias, 474 deles foram somente para regularização do IPTU, e o restante, para negociações de alvará e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

“A população está e deve aproveitar esse período de mutirão que traz condições especiais de negociação para todos os tributos municipal, que dependendo da opção do contribuinte, poderá obter descontos de juros e multas em até 100% e prazo de parcelamento de até 24 vezes com parcelas fixas e sequenciais”.

Ainda conforme o balanço parcial, no primeiro dia de mutirão, no dia 16, foi acordado 252 negociações de débitos do IPTU, sete de alvará e três de ISS.

Ontem, terça-feira, o volume negociado atingiu a 222 acordos de IPTU.

Durante o mutirão, que vai até o dia 1º de novembro, será possível negociar dívidas geradas até a data de 31 de dezembro de 2015, com descontos de até 100% em multas e juros ou parcelamento.

Para pagamento à vista é oferecido desconto de 90% sobre o valor da multa moratória e de 80% sobre o valor de juros de mora.

Já para pagamentos parcelados será possível parcelar em até 12 vezes com desconto de 80% sobre o valor das multas e de 70% nos juros de mora.

Para parcelamentos de até 24 meses os descontos caem para 50% sobre os valores de multas e juros.