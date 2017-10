Pesquisa aponta que 79% das brasileiras confirmam a gravidez com teste de farmácia

MÉTODO PODE FALHAR

DA REDAÇÃO

O teste de gravidez é um dos primeiros recursos que a mulher encontra para confirmar a gestação. É barato e o resultado é rápido, o que ameniza a ansiedade da futura mamãe.

De acordo com a pesquisa realizada pelo site Trocando Fraldas com cerca de 10 mil brasileiras, 69% das mulheres já fizeram pelo menos uma vez o uso do teste de gravidez.

O teste de farmácia com tiras ainda é o mais utilizado por 79% das participantes, enquanto 15% fazem o uso da caneta.

Não só os testes farmacêuticos chamam atenção das mulheres, como também as opções caseiras que tem repercutido na internet. A pesquisa revela que 11% das mulheres já recorreram aos métodos alternativos feitos em casa.

O exame de sangue (beta HCG) embora seja o procedimento mais seguro quanto ao resultado fica atrás do teste de farmácia, utilizado por 59% das entrevistadas.

Testes mais famosos encontrados na internet

Em pesquisas na internet são encontrados inúmeros testes caseiros que prometem apontar a gestação. Dentre eles o teste feito com o vinagre ou pinho sol (produto desinfetante) ao misturar uma quantidade com a urina, se o líquido mudar de cor é positivo, caso contrário negativo.

Pasta de dente, Coca-Cola e até a pimenta são recursos caseiros sem nenhuma comprovação científica, apenas utilizado como brincadeira ou curiosidade. Para assegurar a gestação o mais seguro ainda são os tradicionais exames em laboratórios.

Teste de farmácia pode falhar

Os testes de farmácia são eficientes e ajudam a dar uma prévia no resultado, principalmente se der positivo. Mas o exame laboratorial ainda é a forma mais segura para confirmar a gestação.

A avaliação do sangue e a presenta do HCG, tal como a análise da urina são procedimentos importantes para detectar a gravidez, ou seja, os métodos devem ser utilizados juntos.

Pode ocorrer em raras exceções falhas no teste de farmácia como em casos de gravidez nas trompas, gestação anembrionada, tumores e tratamentos hormonais.

Mesmo com a confirmação do teste de farmácia é de suma importância o acompanhamento médico e o exame clínico para saúde da mãe e do bebê.