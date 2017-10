Prefeito de Cuiabá inicia diálogo com vigilantes municipais

ADICIONAL DE 30%

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro e a categoria dos vigilantes municipais dialogaram sobre melhorias para a classe, durante uma reunião que aconteceu nesta terça-feira (17).

Ao longo do encontro, o gestor recebeu as reivindicações dos profissionais, que solicitaram o retorno do pagamento do adicional de 30% por periculosidade, além de uma revisão da lei orgânica que dispõe das atribuições e direitos destes servidores especificamente lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Para o chefe do Executivo, a Prefeitura de Cuiabá opera em prol das necessidades dos trabalhadores que lutam arduamente para a construção da Capital do futuro.

Fundamento que só é possível alcançar com o amparo da categoria, que se posiciona diante de situações adversas para garantir a preservação de alunos, espaços, logradouros e patrimônios públicos diariamente, conforme pontuou o gestor.

Discriminado pela Lei federal 7.102/83, o adicional de 30% de periculosidade é uma luta válida e legítima, segundo o secretário municipal de Educação, Rafael Cotrim. Para o gestor, que tem acompanhado as solicitações da categoria com proximidade, as avaliações e trâmites necessários para averiguar a possibilidade de suplementação já estão em andamento, com uma análise minuciosa da normativa orgânica que compreende a categoria.

Também participaram do encontro o vereador Misael Galvão, Mariluza Miranda, representante do Sintep, José Paes, representando a Comissão dos Vigilantes de Cuiabá, além do Sindicato dos Vigilantes, Vigias e Guardas Servidores Municipais do Estado de Mato Grosso.