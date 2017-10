TROCA DE FUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O coronel Jorge Luiz de Magalhães, 48, é o novo comandante do Cesp(Comando Especializado) da Polícia Militar), a unidade que reúne os Batalhões Rotam, Bope, Trânsito, Ambiental e Regimento Montado(Cavalaria).

A solenidade de posse aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), no auditório do Quartel do Comando Geral da PMMT, em Cuiabá.

Jorge Luiz substituiu o também coronel Henrique Correia da Silva Santos que por sua vez assumiu a Subchefia do Estado Maior Geral da Polícia Militar.

Ao deixar o comando do Cesp, o coronel Henrique destacou e agradeceu aos policiais pela determinação, dedicação e disposição em trabalhar em prol de melhorias na Segurança Pública.

Depois de dar posse ao novo comandante do Cesp, o comandante-geral, coronel Marcos Vieira da Cunha desejou boas-vidas ao coronel Jorge Luiz.

“Confiamos no seu trabalho e queremos contar com a vossa experiência e conhecimento”, completou.

O novo comandante do Cesp ingressou na PMMT em 1991 por meio do CFO (Curso de Formação de Oficiais) e nesses mais de 25 anos de carreira ocupou diversas funções, entre as quais os comandos do Batalhão de Trânsito e do 13º Comando Regional, sediado em Água Boa. Também fez outras graduações e especializações, entre as quais o Curso de Direito e as especializações em Gerenciamento de Crise e Gestão de Segurança Pública.