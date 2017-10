Voltar Entrega do 2ª Prêmio Mato Grosso de Literatura acontece na próxima quarta-feira

LITERATURA

DA REDAÇÃO

A noite da próxima quarta-feira (25) será de festa para a literatura mato-grossense com a entrega do 2º Prêmio Mato Grosso de Literatura.

A cerimônia, que conta com o lançamento das obras premiadas e noite de autógrafos, tem início às 19h30, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, e terá a presença do governador Pedro Taques e do secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, além dos autores premiados, comunidade literária, autoridades e comunidade.

A solenidade é aberta ao público.

O Prêmio integra as políticas públicas implementadas pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) na área da literatura, previstas no Plano Estadual de Cultura, que inclui o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Mato Grosso (PELLLB-MT).

As principais metas do PELLLB-MT objetivam a democratização do acesso ao livro; fomento e valorização da leitura, literatura e bibliotecas; formação de mediadores para o incentivo à leitura; valorização institucional do livro, leitura, literatura e bibliotecas; desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção intelectual e ao desenvolvimento da economia estadual; fomento à cadeia criativa e produtiva do livro; acesso aos bens culturais e desenvolvimento intelectual e promoção da cidadania no Estado.

Com um total de 89 inscrições, a segunda edição do certame se consolida como uma das principais vitrines para os escritores residentes em Mato Grosso. Foram selecionadas 10 obras literárias contempladas com R$ 30 mil cada, totalizando R$ 300 mil investimentos.

Os trabalhos selecionados são inéditos e contemplam as seguintes categorias: duas obras em poesia, quatro obras em prosa, duas obras na categoria revelação e duas obras na categoria infantojuvenil, uma novidade na segunda edição do certame.

As obras literárias inscritas nesta segunda edição do prêmio foram submetidas a duas comissões, a de Habilitação e a de Avaliação Técnica, esta última composta por profissionais de reconhecido mérito e competência no meio literário.

Cada projeto foi avaliado por três pareceristas de notório saber, sendo eles a Profª Draª Vera Lúcia da Rocha Maquês, Agnaldo Rodrigues da Silva, membro da Academia Mato-grossense de Letras e o professor doutor Dante Gatto.