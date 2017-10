Carlos Bezerra assegura destinação total de emenda para Cuiabá

FIM DA POLÊMICA

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro acaba de receber a informação de que a emenda de R$ 82 milhões destinada à compra de equipamentos para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá está mantida na totalidade à Capital.

A informação foi repassada ao chefe do Executivo Municipal pro deputado federal Carlos Bezerra, que fez intervenção junto ao Ministério da Saúde.

De acordo com Bezerra, técnicos do Ministério informaram a ele que não há a possibilidade da emenda ser destinada, em parte, ao Governo do Estado, como havia sido acordado entre deputados e senadores que compõem a bancada mato-grossense em Brasília.

A medida foi anunciada um dia após o prefeito Emanuel Pinheiro tornar pública a sua indignação com membros da bancada em ratear o valor repassando apenas R$ 32 milhões à Cuiabá.