Médico agride empresária cuiabana e leva filho chorando do aeroporto de VG

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

REPÓRTER MT

A dona de uma revista de Cuiabá, L. M, teria sido agredida pelo ex-marido, A.K, que é médico, no Aeroporto de Várzea Grande, na noite desta terça-feira (17), quando ela havia acabado de desembarcar após passar uma semana com o filho de três anos no Rio de Janeiro.

Após as agressões, o pai teria tirado o menino da mãe e levado embora a criança, que estava aos prantos.

O médico, que seria filho de um ex-deputado estadual, está separado da empresária há alguns meses e ela afirma que está amedrontada.

A situação teria sido gravada pelas câmeras do aeroporto.

A empresária deve pedir medida protetiva à Justiça