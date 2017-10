Prefeito e técnicos vistoriam obras de infraestrutura

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro percorreu regiões extremas da Capital, nesta quinta-feira (19), para vistoriar as obras de infraestrutura do programa Minha Rua Asfaltada, que já estão em andamento nos bairros Nova Esperança 1 e Jardim Umuarama.

A visita técnica ainda contemplou as principais áreas que englobarão o futuro Contorno Leste, que vai permitir o acesso rápido dos bairros mais periféricos à parte central de Cuiabá.

O desenvolvimento das áreas mais distantes de Cuiabá, mediante sua integração aos perímetros mais centrais da cidade, é uma das premissas fundamentais da atual gestão, que tem dedicado os esforços para a consolidação do crescimento urbano equilibrado.

As obras de pavimentação e duplicação são reflexos desta necessidade de garantir o acesso rápido e eficiente dos bairros alocados nas extremidades, que contemplam a população mais carente.

Segundo o secretário municipal de Obras, Vanderlúcio Rodrigues, o objetivo é romper com os isolamentos que as comunidades mais distantes sofrem.

A incorporação das áreas longínquas é a premissa fundamental do Contorno Leste, que com seus 17 km inicia seu trajeto no Distrito Industrial, alcançando os limites da região sul da Capital. Com a construção de duas pontes sobre o Rio Coxipó, as obras também cortarão alguns dos bairros mais populosos da cidade, como o Pascoal Ramos, Tijucal, Ouro Fino, grande CPA, Jardim Vitória, Dr. Fábio, entre outros. Aliado às obras de duplicação do governo do Estado, que contemplarão a Avenida Florais, a extensão dará acesso ao Rio Cuiabá e até mesmo Várzea Grande, conforme salientou o secretário municipal de Planejamento, Jesus Lange Adrien.

As obras de duplicação da avenida principal do Jardim Umuarama custaram R$ 10.819,575,97. Já a pavimentação do bairro Nova Esperança 1 está orçada em R$ 2.345.612,17, com previsão de entrega para abril de 2018.