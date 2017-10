TRF multa Neymar, seus pais e empresas em R$ 3,8 milhões

GLOBO ESPORTE

A multa representa 2% do valor de R$ 192,7 milhões bloq ueados em bens da família do craque para assegurar pagamento de dívidas com a Receita Federal. O órgão entende que houve má-fé por parte dos advogados que representam Neymar e as empresas do jogador por supostamente protelarem as decisões do TRF com um recurso.