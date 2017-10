Associação cobra fortalecimento da rede em prol da adoção

NA CÂMARA MUNICIPAL

DA REDAÇÃO

A Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) cobrou o apoio dos vereadores para que haja mais investimentos na rede que atua em prol do trabalho de orientação e divulgação de informações sobre a adoção em Cuiabá.

O pedido foi feito pela presidente da Ampara, Lindacir Rocha Bernardon, durante seu discurso na tribuna livre da Câmara de Cuiabá, na quinta-feira (20).

Ela foi convidada pelo vereador Marcelo Bussiki (PSB) para esclarecer sobre o trabalho da associação. Segundo Bussiki, o Dia Mundial da Adoção, celebrado em 9 de novembro, é a oportunidade de divulgar e estimular os benefícios da adoção.

De acordo com Lindacir, foram muitas as conquistas já obtidas desde a criação da associação, em 2009. Porém, ainda há muito que avançar, principalmente no que diz respeito aos investimentos na área de preparação dos pretendentes à adoção.

“A lei 12.010/2009 diz que a preparação dos pretendentes à adoção deve ser dos técnicos judiciários e da assistência social do município. Mas essa preparação vem sendo feita há 10 anos pelos grupos de adoção e outros atores. Nós carecemos de mais ajuda para exercer essa missão tão importante”, disse.

Com esse trabalho de preparação, é possível reduzir e até mesmo acabar com as devoluções de crianças por pais que se arrependeram da adoção.

Essas práticas podem resultar em traumas muitas vezes irreversíveis aos adotados, segundo Lindacir – que adotou três meninas que já passaram por outros lares.

“A família é âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. A legislação e nossa fé contribuem para o fortalecimento da adoção, mas precisamos de mais apoio, principalmente de vocês que criam leis e fiscalizam o Executivo”, afirmou.

Lindacir destacou como exemplo a aprovação no Senado, na ultima semana, de um projeto busca agilizar a adoção de crianças no país limitando em 90 dias, prorrogável por mais 90, o prazo do chamado estágio de convivência e determinando que a Justiça conclua o processo de adoção em até 240 dias.

“Ate pouco tempo não existia prazo para agilizar o procedimento adotivo. Então, acredito vocês podem contribuir também para o fortalecimento das famílias adotivas, pois o mundo se torna muito melhor quando nós temos atitudes adotivas. Adotar é um ato de amor. Todos querem uma família”, encerrou.

O vereador Marcelo Bussiki reforçou o apoio à causa e lembrou-se dos projetos já propostos para garantir que o fortalecimento da rede em prol da adoção.

Um dos projetos foi para que a licença para pais adotantes seja semelhante à licença-maternidade e para instituir a Semana da Adoção em Cuiabá, afim de que o tema seja mais debatido.

“Uma de minhas principais bandeiras é a família, pois acredito que o fortalecimento dos laços familiares é o primeiro passo para uma sociedade melhor. Por isso, vou continuar contribuindo para que vocês não estejam sozinhos nessa luta”, disse.