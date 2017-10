Criminosos são presos com mais de R$ 400 mil em veículos na capital

COM ARMAS E MUNIÇÃO

DA REDAÇÃO

Três integrantes de uma associação criminosa especializada na receptação de veículos oriundos de estelionato foram presos nesta sexta-feira (20) pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil.

Com eles foram apreendidos cinco veículos, avaliados em cerca de R$ 400 mil, além de documentos, duas armas de fogo e munições.

Os suspeitos, R. A. C. e C. S. F., de 41 anos, foram presos em um condomínio nas proximidades do Florais, na estrada de acesso ao Distrito de Nossa Senhora da Guia.

Foram apreendidos com o casal os veículos de alto valor, sendo um Jeep Troller, avaliando em mais de 100 mil, um Corolla 2010/2011 (40 mil), uma S10 (40 mil), um Golf GTI (120 mil), Ranger (100 mil), além de documentos, cheques de empresas, munições e uma arma de fogo.

Os policiais ainda procuram por uma Mercedes, seminova, avaliada em quase R$ 200 mil. O documento foi apreendido na casa de R., que admitiu que esteve na posse do veículo, mas teria vendido.

Após a detenção de R., os policiais localizaram seu comparsa, C. A. L., de 48 anos, na região central de Cuiabá.

Na casa dele, foi encontrada uma pistola com registro vencido desde 2012.

Segundo R., era de C. que ele recebia os veículos. Com os veículos de luxo, R. se passa por empresário bem sucedido e costuma ‘esbanjar’ dinheiro em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte).

De acordo com informações levantadas pela Delegacia, o estelionatário atuava junto com C. A. na compra e venda de veículos produtos de estelionatos, que eram trazidos de fora e comercializados em Mato Grosso, na modalidade ‘Finan’ – veículos financiados que são revendidos e as parcelas do financiamento deixadas de serem pagas, causando prejuízo ao banco.

Os suspeitos utilizavam cadastros de pessoas moradoras em outros estados, como São Paulo e Rio Janeiro, para os financiamentos bancários dos veículos.

Segundo levantamento da delegacia, o Corolla tem registro na Polícia de São Paulo, por crime de estelionato.

O Golf GTI foi comprado em nome de uma senhora, que desconhece o financiamento do automóvel, assim como outro veículo apreendido.

Os presos vão responder por crimes de estelionato, receptação qualificada, posse irregular de arma de fogo e munições, e associação criminosa.

Os três serão apresentados em audiência de custodia, após os procedimentos na delegacia.