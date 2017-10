24 E 25 DE OUTUBRO

Como era? Como Ficou! Ainda são muitas as dúvidas sobre a Reforma Trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer, o treinamento tem como objetivo demonstrar quais os artigos da CLT que foram alterados, bem como quais os impactos tanto para os empregadores como para os empregados.

Diante disso, o RDanillo Capacitação, estará realizando o Curso de Atualização na Reforma Trabalhista “Impactos para Empregados e Empregadores”, nos dias 24 e 25 de outubro de 2017, das 18h30 às 22h30, em Cuiabá/MT, com certificado de 8h.

O público alvo do treinamento são Empresários, Empreendedores, Contadores, Auditores, Advogados, Profissionais e gestores de RH, Departamento Pessoal, demais que atuam em Departamentos de relações previdenciárias e trabalhistas, responsáveis por Escritórios e de Assessoria Contábil, Fiscal e Tributária, Gerentes Administrativos, Supervisores e Encarregados do Departamento. Fiscal ou Contábil e demais profissionais ligados às áreas Contábil, Fiscal, Jurídica e Financeira, que tenham interesse pela área.

No treinamento será abordado: Alterações: Férias – Fracionamento – Abono pecuniário / Jornada de trabalho / Intervalo Intrajornada / Remuneração / Verbas salariais e indenizatórias / Plano de cargos e salário / Negociação entre empregado e empregador / Transporte / Jornada “in itinere” / Trabalho intermitente / Trabalho remoto / Trabalho parcial / Convenções e acordos coletivos / Demissão / Acordo entre as partes / Homologação / Novas Regras / Danos morais / Contribuição sindical / Terceirização / Gestantes / Ações na justiça do trabalho / Honorários de sucumbência / Multa pela falta de registo / Representação dos trabalhadores nas empresas

Será ministrado pela facilitadora: DRA. EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI, Advogada, Sócia-Proprietária do Escritório ECHEVERRIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, especialista em Direito Processual Civil e em Direito do Trabalho. Docente das disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na UNIC – Universidade de Cuiabá-UNIC, desde 2003.

Os participantes que efetuarem a inscrição até o dia 20/10 terão condições diferenciadas. O investimento está incluso apostila digital e certificado.

Para garantir sua vaga acesse: www.rdanillo.com e faça sua inscrição.

