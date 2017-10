Mais de 5 mil pessoas passam pela Caravana no 3º dia de atendimento

TANGARÁ DA SERRA

DA REDAÇÃO

O terceiro dia Caravana da Transformação reuniu diversos tipos de atendimento à população que esteve no Módulo Esportivo de Tangará da Serra nesta quinta-feira (19).

No total, mais de 5 mil pessoas passaram pelos serviços de Oftalmologia (consultas, cirurgias e pós-operatório) e de Cidadania.

Em Oftalmologia, 861 pessoas passaram por consulta, 407 cirurgias de catarata, 374 atendimentos pós-operatórios e um total de 5.330 procedimentos foram feitos.

Em três dias de atendimento, o Estado já realizou 2.175 consultas, 810 cirurgias e mais de 12 mil procedimentos.

Para essa sexta-feira (20.10) a previsão é de mais de 800 consultas e 400 cirurgias. Serão atendidos os municípios de Tangará da Serra, Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Denise, Porto Estrela, Santo Afonso e Sapezal .

Os serviços de Cidadania que tiveram início nesta quinta-feira funcionaram sem maiores ocorrências. Um dos atendimentos mais procurados pela população foi o de confecção de RG, onde foram distribuídas 150 senhas.

Além disso, os serviços complementares a este, como as fotocópias, fotos 3×4 e plastificação de documentos também foram bastante procurados.

A presença dos jovens também foi marcante na Caravana.

Desde a 8ª edição, que aconteceu em Barra do Garças, o Circuito Conhecendo a Caravana mobiliza as escolas públicas locais para levarem seus alunos à Caravana e desfrutarem de uma programação educativa totalmente voltada para este público.

Somente nesta quinta, 389 crianças puderam conhecer o evento e a previsão é de que nessa sexta-feira (20), mais de 600 alunos sejam atendidos.

Gabinete Itinerante

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, cumpre nesta sexta-feira agenda no município de Tangará da Serra. Parte da programação, o chefe do Estado cumpre na Caravana por meio do Gabinete Itinerante.

Estão previstas reuniões com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças da região, reunião com as forças de segurança da região, além de encontro com entidades de pessoas com deficiência e, por fim, reunião com lideranças religiosas.