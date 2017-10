Mutirão da Limpeza chega aos bairros da região Leste de Cuiabá

NESTE SÁBADO

DA REDAÇÃO

Neste sábado (21), o programa Mutirão da Limpeza estará atendendo os bairro Pico do Amor e Jardim Kennedy, situados na região Leste de Cuiabá.

Com cerca de 250 servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a ação tem início marcado para as 7h e segue até às 11h, levando diversos serviços de zeladoria para as comunidade contempladas.

Além dos trabalhos de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, roçagem, poda de árvores e troca de lâmpadas queimadas em postes de iluminação pública, a ação contará também com a participação da equipe de coleta de lixo da empresa Locar Saneamento Ambiental, realizando um pente-fino no recolhimento de resíduos nos locais.

Neste mês, o programa “Viver Cuiabá – Rumo aos 300 anos” passou também a integrar o quadro de atividades do Mutirão da Limpeza.

Contando com colaboração das Associações de Moradores, o programa oferece, no dia anterior aos serviços de limpeza, passeios pelos principais pontos históricos de Cuiabá para os residentes nas comunidades beneficiadas.

No sábado, a Secretaria desenvolve ainda o plantio de mudas nativas e a realização de pequenas palestras educativas sobre cuidados com meio ambiente.

Outro importante serviço prestado é o já conhecido “Cata-treco”.

Por meio desta atividade, os moradores têm a oportunidade de fazer o descarte de materiais inservíveis, de maneira segura e dentro da lei.

Essa medida é fundamental para evitar que objetos sem mais utilidade, como sofás, geladeiras, fogões, dentre outros, sejam descartados irregularmente em áreas inapropriadas.

A orientação é para que, antecipadamente, o cidadão faça a limpeza de seu quintal e já deixe esses materiais separados para o recolhimento.

Durante o Mutirão da Limpeza, os servidores realizam ainda a eliminação de bolsões de lixo.

Para a execução desse serviço, a Secretaria disponibiliza caminhões e maquinários do tipo pá carregadeira, que ajudam na limpeza completa das áreas identificadas, dando a destinação correta a todo resíduo retirado.

Somente neste ano, 47 bairros já foram atendidos pelo programa de limpeza que faz parte da política de humanização na prestação dos serviços públicos, desenvolvido pela atual gestão do Município.