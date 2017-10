Pai e avô são presos por abusar sexualmente de menina de 10 anos em MT

MONSTROS EM CASA

DA REDAÇÃO

M.L.A.O., o pai de 35 anos, e L.B.O., o avô de 63 anos, foram presos, nesta quinta-feira (19), em São Félix do Araguaia (1.200 km de Cuiabá), acusados de estupro de vulnerável contra a filha/neta, de 10 anos. Eles obrigavam a menina a praticar atos libidinosos em diferentes momentos e várias vezes por dia.

Segundo informações, a menor contou sobre os abusos para tia, que procurou o Conselho Tutelar, denunciando o caso na delegacia do município.

A tia é filha do suspeito L.B.O. e contou que também sofria abusos pelo pai.

A menina passou a ser abusada desde que foi morar na casa do avô paterno, após a mãe abandonar o pai, devido as constantes agressões físicas que sofria.

O pai mora próximo ao avô e visitava a menina aos finais de semana, momento em que passou abusar sexualmente da filha.

Em depoimento, a menina contou que os abusos aconteciam tanto durante a noite, quando durante o dia.

Durante a violência sexual, ela chorava e pedia para que eles parassem, porém eles continuavam até que a satisfação da lascívia.

A menor foi submetida a exame de corpo de delito afim que confirmar a violência sexual, sendo constatado no laudo que a vítima sofreu manipulação de seus órgãos genitais.

Segundo a polícia, os abusos aconteciam em momentos distintos, embora fossem praticados pelos dois suspeitos, um não sabia da conduta do outro.

A menor foi retirada do convívio da família, ambiente de risco em que se encontrava, e foi encaminhada para acolhimento provisório na casa de amparo do município. Com Assessoria da PJC