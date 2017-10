Prefeitura e taxistas trocam experiências para futura parceria

NOVO APP?

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá abriu as portas para a categoria de taxistas da Capital, em um encontro direcionado com a finalidade de trocar experiências para a consolidação de uma futura parceria com o município.

Ao longo da reunião, que aconteceu nesta quarta-feira (18), o prefeito Emanuel Pinheiro e a secretária Municipal de Gestão, Ozenira Félix, receberam a Associação Matogrossense dos Taxistas, para dialogar sobre um projeto que visa inserir a modalidade de transporte no deslocamento de servidores municipais durante o exercício de suas funções.

O objetivo é também valorizar o trabalho desempenhado pelos profissionais, à medida que reduz significativamente os custos, com o fim das locações de veículos.

“Nós sabemos da grande importância que esses trabalhadores possuem na cidade e entendemos as adversidades acarretadas por esta profissão que escolheram. Visando a integração de todas as esferas municipais ao desenvolvimento da Capital, idealizamos essa iniciativa ousada, que dará uma nova alternativa para os taxistas, conforme também elimina alguns gastos que poderiam vir a comprometer o nosso orçamento futuramente. Prezando por uma gestão eficiente que não desperdice seus recursos, convidamos a classe para uma troca de vivência, onde apresentamos o estudo que a pasta de Gestão realizou sobre o assunto, recebendo os apontamentos daqueles que vivem a rotina das ruas na pele. Queremos pensar de maneira arrojada e juntos poderemos realizar um diagnóstico pontual, que reflita em um método final que seja prático e funcional para todos”, afirmou o chefe do Executivo.

Atualmente com uma frota de 265 veículos locados pela Prefeitura, a Secretaria Municipal de Gestão ratificou a economicidade que a futura parceria pode acarretar.

De acordo com a titular da pasta, Ozenira Félix, o levantamento realizado para diagnosticar a problemática evidenciou algumas fraquezas que precisam ser corrigidas.

“Alguns destes carros são indispensáveis e serão mantidos, mas observamos que muitos passam uma parte considerável do tempo parados no estacionamento, gerando um constante gasto para a gestão pública. Além disso, este estudo salientou o uso indiscriminado e irregular da frota, que deve ser utilizada exclusivamente para o tráfego de servidores apenas no exercício de suas respectivas funções. Com essa nova proposta, os trajetos serão mais definidos, além de beneficiar o munícipe – com a redução dos gastos frutos das locações – e os próprios taxistas, que aumentarão a sua renda consideravelmente, afetando diretamente na movimentação econômica de nossa cidade – uma vez que eles terão maiores subsídios para pagar seus impostos e consumir serviços e produtos. Vale pontuar que os valores pagos às empresas terceirizadas são destinados à sede de suas franquias, dificultando o giro financeiro destes recursos em âmbito municipal”, disse.

Com o auxílio de um aplicativo específico, que ainda será desenvolvido, para realizar os pedidos de táxi, a futura plataforma vai contar com um processo licitatório, que vai contemplar a empresa vencedora do certame.

Para a Associação Matogrossense de Taxistas, o debate franco e aberto é de extrema importância para a categoria, que conta com 1.200 trabalhadores e 604 veículos em circulação, e tem sofrido com a drástica redução no número de passageiros, em contrapartida ao aumento dos gastos.

De acordo com o presidente da instituição, Abel Arruda, esta é a primeira vez que um convite dessa magnitude é feito aos profissionais.

“O encontro foi extremamente positivo e hoje vemos o município nos garantindo a chance de debater sobre as dificuldades que englobam nossas funções. Atualmente sofremos com a brusca queda de 70% no número de passageiros e no nosso faturamento. Gradativamente vemos a profissão desfalecer e precisamos de alternativas que resgatem o nosso trabalho ao meio social. Essa iniciativa vai permitir que aprimoremos a nossa renda, exercendo esta função que é tão antiga e que já teve papel crucial na sociedade. Com os apontamentos aqui feitos, percebemos o interesse do município em pensar em um modelo de projeto que seja genuinamente viável, que coíba as falhas existentes no atual formato adotado pela gestão e que seja uma alternativa que valorize o trabalhador cuiabano, que luta diariamente para conquistar seu espaço em Capital”, concluiu.