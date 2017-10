Servidores do Sistema Prisional paralisam atividades e suspendem visitas nos presídios de MT

TEMPO INDETERMINADO

Os servidores do sistema penitenciário de Mato Grosso decidiram, em assembleia geral na tarde desta sexta-feira (20), realizada em frente ao Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), por paralisação por tempo indeterminado devido à falta de resposta por parte do Governo do Estado quanto à pauta de reajuste salarial.

Segundo o Sindicato dos Servidores (Sindspen), vários encaminhamentos foram votados, sendo que a paralisação por tempo indeterminado, a partir deste sábado (21), teve a maioria dos votos dos servidores presentes.

Diante da votação expressiva ficou deliberado que somente será realizado Operação Padrão, ou seja, apenas serviços essenciais, até que o Governo do Estado reúna com a Comissão Negociadora representante dos servidores.

Durante esse período, os serviços que serão garantidos são a segurança das unidades, onde 100% dos agentes penitenciários estarão posicionados na torre, contenção e guarita, atendimento de alimentação do preso e escoltas, em caso de emergência de saúde do detento, inclusive à visita de familiares e amigos dos presos também terá que ser suspensa.

A assembleia foi convocada pelo Sindspen-MT que vem tentando de todas as formas diálogo com o Governo e não tem tido resposta e durante assembleia na tarde desta sexta-feira, sem respostas positivas, perante tal situação, os servidores não tiveram outra alternativa senão paralisar as atividades como forma de fazer o executivo olhar para as necessidades do sistema penitenciário.

O Presidente do Sindspen, João Batista, disse que a categoria está em situação crítica, pois os servidores estão entre as 34 carreiras de 34 do Estado, como a segunda no quesito pior remuneração e periculosidade, apesar dos risco no trabalho.

Já para o assessor jurídico do Sindpen, Carlos Frederick, a aprovação da operação padrão foi positiva, até mesmo porque o Governo só tem escutado e olhado para a categoria quando ela mostra a sua importância.

“Nada mais claro para mostrar a importância de que se mobilizar e realizar essa operação dentro daquilo que é limitado. Mais uma vez o sistema penitenciário está de parabéns através do Sindspen, porque sai na frente. Tenho convicção muito firme de que esse movimento vai influenciar sim na votação da PEC do Teto dos Gastos, porque o sistema tem mostrado que é de luta e que tem desenvolvido uma politica sindical séria”, concluiu Frederick.

“A reivindicação da classe é exclusivamente melhoria da tabela salarial levando em conta os cargos, a formação e o tempo de serviço. Estamos lutando, lutando, esses anos todos, esperando e o governo não nos atende, não tendo nada mais a fazer senão reivindicar da única forma possível, exercendo o direito a paralisação. A decisão do Servidor foi soberana e a operação padrão foi deliberada, visto que o governo não se mostra aberto às negociações da Campanha Salarial”, comenta.