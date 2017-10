CAOS NA CAPITAL

A chuva, acompanhada de um forte vendaval, que atingiu Cuiabá no início da tarde deste sábado (21) trouxe prejuízos para várias concessionárias de veículos que faziam uma exposição de carros no estacionamento do Pantanal Shopping.

A estrutura metálica não resistiu ao temporal e acabou caindo sobre os veículos.

Em nota, o Pantanal Shopping informou que não houve feridos no incidente e que isolou parte do estacionamento preventivamente.

O empreendimento reforçou que está em constante contato com o operador do evento, responsável pela estrutura, para acompanhamento do caso e reiterou que o shopping funciona normalmente.

A chuva também acabou deixando pelo menos 18 bairros da Capital sem energia por 4 horas.

Um dos bairros atingidos foi o Morada do Ouro. Em outros pontos da cidade, árvores foram arrancadas por causa da força do vento.

Uma paróquia no bairro CPA IV também não escapou do vendaval. Parte da estrutura do prédio ficou bastante danificada. (Veja fotos abaixo).

A prefeitura de Cuiabá informou que já está tomando todas as providências.

Abaixo, as fotos que circulam nas mídias sociais. Créditos: James Jaudy, Willian Silva e internautas.