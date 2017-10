Ônibus com integrantes do grupo Flor Ribeirinha sai da pista e capota; 26 ficam feridos

PRÓXIMO AO POSTO GIL

O ônibus que transportava o grupo Flor Ribeirinha, com 26 integrantes, saiu da pista e capotou por volta das 19h30 deste sábado (21) próximo do posto Gil, na BR 364.

As primeiras informações são de que não há vítimas fatais, mas várias pessoas tiveram ferimentos e foram encaminhadas para o hospital de Diamantino.

Todas as ambulâncias do município foram deslocadas para atender as 26 vítimas, que tiveram vários tipos de ferimentos, mas nenhum com gravidade, segundo Edmilson Maciel, integrante do grupo.

A Polícia Militar da região foi para o local para prestar atendimento juntamente com a Polícia Rodoviária Federal.

Flor Ribeirinha, que faria uma apresentação nesta noite de sábado em Diamantino, sagrou-se campeão do 18° Festival Buyukçekmece de Cultura e Artes, realizado em Istambul, na Turquia.

Mais informações a qualquer momento…