Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro se solidariza com integrantes do Flor Ribeirinha após acidente

NO FACEBOOK

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) usou sua página pessoal no Facebook para comentar o acidente ocorrido na noite deste sábado (21) com todos os integrantes do grupo Flor Ribeirinha.

Recebi com muita angústia a notícia do acidente envolvendo os integrantes do Grupo Flor Ribeirinha, na noite deste sábado. Eles estavam a caminho de Diamantino para uma apresentação. De prontidão, como amigo de Dona Domingas, inclusive a recebi no gabinete nesta semana, entrei em contato e quero repassar a vocês a notícia de que todos estão sendo muito bem atendidos.

Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal. O prefeito de Diamantino, Eduardo Capistrano, prontamente se colocou à disposição oferecendo toda a logística necessária para trazê-los à Cuiabá.

Agradeço a Deus por ter sido apenas um grande susto. Vamos orar para que a saúde de todos se restabeleça o mais rápido possível, para que eles possam continuar brilhando nos palcos de Mato Grosso e do mundo. “