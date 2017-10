Deputado cobra urgência da Sinfra para efetivar obra em rodovia

NA MT-322

O deputado Adalto de Freitas (SD) voltou a cobrar do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística da (Sinfra), Marcelo Duarte Monteiro, o andamento das obras na MT-322, no trecho compreendido entre o Posto Arnon, na convergência com a BR-158, e o Distrito de Espigão do Leste.

O parlamentar apresentou uma indicação há meses e, à época, o secretario da Sinfra garantiu a viabilidade da obra, porém, a população de São Félix do Araguaia e região, não foi atendida.

“Sabemos da importância dessa obra, esse asfaltamento da MT–322, está contemplado no Programa Mato Grosso Integrado, desde o Governo Silval Barbosa, a população já espera impacientemente. Eles querem uma ação imediata. É preciso que o governo tome providencias para solucionar o grande entrave do desenvolvimento agrícola desta importante região. Resta agora que o Governo consiga colocar em seu orçamento recursos para concluir esse trecho e assim melhorar a economia, promovendo melhor desenvolvimento da região que é tão importante para o escoamento da produção de grãos.

A prefeita Janaiza Taveira falou reforça que a situação é grave nesse trecho da MT-322.

“Os caminhões fazem filas porque não conseguem passar pela estrada que está totalmente detonada. Um trecho em que passam os caminhões Bi trens, de 90 km, por exemplo, é feito em 9 horas, devido à precariedade do local. A estrada é uma calamidade”.

“Esse Distrito vem se despontando no cenário do agronegócio devido as suas terras férteis e muito produtivas. Espigão do Leste tem despertado a atenção de grandes empresas que desejam investir na região, proporcionando empregos aos seus cerca de 4 mil habitantes, contando também os que moram em fazendas e proximidades de empresas que cercam a região”, reforça Adalto de Freitas.