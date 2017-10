Bolsões de lixo são eliminados e dão lugar a campos de futebol para a população

VIDA NOVA

Visando combater os bolsões de lixo existentes na cidade e evitar que, após a limpeza, esses espaços voltem a ser utilizados para o descarte irregular de resíduos, a Prefeitura de Cuiabá está desenvolvendo uma parceria com moradores de bairros mais carentes, a fim de transformar essas áreas em campos de futebol.

A ação está sendo realizada, atualmente, nos Residenciais Nova Canaã, Ilza Terezinha, e também será levada para o bairro Parque Geórgia.

A atuação nos bairros começou com a execução do serviço de limpeza das áreas.

Contando com o auxílio de caminhões e pás carregadeiras, o trabalho resultou na retirada de 450 toneladas de lixo, somando as três localidades.

Após essa fase, os servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos deram início à etapa de preparação do solo para o recebimento da grama.

A previsão é de até o fim do próximo mês todo processo seja finalizado e os locais estejam prontos para o desfrute da população.

“Estamos fazendo um trabalho de humanização e de respeito às pessoas que residem nessas regiões mais carentes, dando a esses moradores a oportunidade para que possam praticar com qualidade algum tipo de esporte e, através dele, promover o desenvolvimento social, saúde e também educação. Com a criação desses espaços estamos possibilitando que crianças, e também adultos, ganhem uma opção de lazer, afastando essas pessoas de qualquer tipo de prática que possa ser prejudicial ao seu futuro”, explicou o secretário José Roberto Stopa.

O secretário destaca que a ideia é ampliar a ação e contemplar diversos bairros da Capital.

Para isso, a Pasta tem buscado se aproximar cada vez mais das comunidades, ouvindo os moradores e debatendo as melhores medidas a serem adotadas em prol do cidadão.

Para Stopa, esse trabalho cumpre com o papel do poder público de analisar os anseios de cada localidade e disponibilizar instrumentos que resultem na melhoria da qualidade de vida do cidadão.

“Nós procuramos sempre levar em consideração a vontade da comunidade. Ela deve ser ouvida e respeitada sempre, até porque, quando há essa metodologia colaborativa, existe uma contribuição muito maior na manutenção e cuidado dos campos. É uma solução que encontramos, em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, para eliminar os bolões de lixo, impedir que os locais voltem a ser tomado novamente por esses resíduos, e criar espaços em que a população possa praticar esporte”, pontuou o gestor.