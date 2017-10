Embaixador vê possibilidade de parceria entre Mato Grosso e Colômbia na agricultura familiar

POTENCIAL ECONÔMICO

DA REDAÇÃO

O embaixador da Colômbia, Alejandro Borda, em visita de cortesia ao governador Pedro Taques, disse ter percebido em Mato Grosso muitas possibilidades de cooperação, especialmente no setor da agricultura familiar.

Os acordos de paz que vem sendo firmados na Colômbia envolvem mudanças na área rural do país. Alejandro esteve no Palácio Paiaguás, na tarde desta segunda-feira (23.10), para conhecer os potenciais econômicos, agropecuários e turísticos do estado.

Também participou do encontro presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho.

“Estou impressionado e muito grato por estar aqui em Cuiabá e conhecer de perto a importância deste enorme estado do Brasil. Um gigante. Acho que temos muitas possibilidades de cooperação entre a Colômbia e Mato Grosso, principalmente no setor da indústria, da agricultura familiar e do turismo. A agricultura familiar é muito importante para Colômbia nesse momento porque os acordos de paz que estamos firmando não envolvem somente cooperação e entrega de armas, mas também um capitulo de transformação do setor rural da Colômbia e para isso a cooperação internacional é muito importante”, avaliou o embaixador colombiano.

O governador Pedro Taques agradeceu a visita e disse ser uma honra receber o embaixador. “Demonstramos as potencialidades do estado e a possibilidade de um estreitamento maior entre as relações de Mato Grosso e Colômbia. Eu tenho certeza que a Colômbia, com quase 50 milhões de habitantes, tem possibilidades de novas prospecções de negócios e o povo mato-grossense está pronto para receber os colombianos e apresentar nossa cultura e gastronomia”.