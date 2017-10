Equipes estão nas ruas para retomar normalidade dos serviços

APÓS TEMPORAL

DA REDAÇÃO

Após as fortes chuvas do último sábado (21), que causaram inúmeros estragos pela cidade, a Prefeitura de Cuiabá deu inicio aos trabalhos de limpeza, desobstrução das vias terrestres e realização do levantamento dos danos.

O secretário de Mobiliodade Urbana, José Roberto Stopa, afirmou que os prejuízos foram materiais e não tiveram consequências mais graves.

Foram constatadas a queda de mais de 120 árvores e cerca de 50 postes, além de um prejuízo de 200 mil reais de iluminação pública. “Felizmente não houve pessoas feridas”, frisou.

A Secretaria continua com equipes de plantão prontas para agir em caso de novas ocorrências ocasionadas por chuvas.

Em caso de problemas com iluminação (queda, queima de lampadas, etc), a população pode ligar nos números: (65) 3645-5522 / (65) 3645-5511 / (65) 99318-8761 , de segunda a sexta das 8h às 18h.

E nos casos relacionados à queda ou poda de árvores, o telefone de atendimento é o (65) 3645-5507 em horário comercial.

Mobilidade Urbana

Semáforos foram danificados em diferentes regiões, como Fernando Corrêa, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Miguel Sutil, Bairro CPA e Tijucal.

Dezessete deles apresentaram problemas devido aos picos de energia e pelos fortes ventos. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão fazendo os reparos para retomar a normalidade no trânsit.

A Semob atendeu 22 ocorrências no sábado, como queda de várias árvores, fios elétricos e para não prejudicar a fluidez do tráfego nestas vias, agentes de trânsito auxiliaram na orientação dos motoristas.

Cuiabá conta com 124 cruzamentos semafóricos.