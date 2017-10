Força-tarefa da Seduc recupera escolas afetadas por tempestade

MOMENTO DIFÍCIL

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer montou uma força-tarefa para recuperar as escolas estaduais afetadas pela tempestade ocorrida na tarde do último sábado (21).

O trabalho, que começou logo após a chuva, consiste na recuperação de forros e telhados, verificação de redes elétrica e hidráulica, reconstrução de muros e limpeza em geral.

A ação é coordenada pelo secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, segundo quem a prioridade é dar condições mínimas às escolas para que as aulas não sejam prejudicadas.

“Nesses momentos difíceis é importante agir rapidamente e não deixar as escolas na mão. Os problemas existem, são muitos, mas com trabalho vamos resolvê-los”, garantiu.

Pelo menos uma dezena de escolas da Baixada Cuiabana tiveram algum tipo de dano material. Entre elas estão a EE Newton Alfredo e EE Victorino Monteiro da Silva, ambas no bairro CPA 4, EE Hélio Palma de Arruda, EE Carlos Pereira Barbosa e Arena da Educação.

Algumas escolas de Rondonópolis e outros municípios do interior do Estado também foram afetadas.

Além da disponibilização de equipes do setor de Obras da Seduc, servidores da área administrativa da secretaria também estão em contato com as escolas para verificar aquelas que necessitam de repasse de verbas emergenciais.