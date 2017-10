Investimento proveniente de ações penais é revertido para a segurança pública

R$ 90 MIL

DA REDAÇÃO

Recursos oriundos de ações penais do Ministério Público do Trabalho (MPT/MT) e da Procuradoria Regional do Trabalho – 23º Região foram destinados para aquisição de cinco computadores de última geração, três drones com bateria sobressalente e duas câmeras de videomonitoramento OCR para o sistema de segurança pública de Mato Grosso.

Ao todo, foram investidos R$ 90 mil.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) já possui três pontos de câmeras OCR (Optical Character Recognition), que é uma tecnologia de leitura ótica para fiscalização e combate ao roubo e furto de veículos.

Os equipamentos foram instalados nas principais vias de Cuiabá e Várzea Grande e a nova aquisição vai aumentar a repressão aos veículos roubados ou furtados.

Segundo o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), tenente-coronel PM Wangles dos Santos Lino, nos horários de picos, as câmeras captam 300 placas de veículos por minuto.

“Apresentamos projetos ao Ministério Público do Trabalho sobre a importância de se fazer algumas aquisições para o setor. De forma rápida, foi solicitado ao juiz o repasse, que autorizou e com isso recebemos estas doações que vão subsidiar nossos profissionais no trabalho de prevenção e repressão à criminalidade”, destacou.

Na próxima quarta-feira (25), na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública, às 17h, será realizada a solenidade de entrega dos equipamentos.

Além dos representantes da Sesp, participam também o procurador Rafael Mondego Figueiredo e a analista processual do MPT, Leda Maria Meira.

Serviço

O que: Solenidade para entrega de computadores, drones e câmera OCR

Quando: 25 de outubro

Onde: Secretaria de Estado de Segurança Pública

Horário: 17 horas