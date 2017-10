Quase 20 mil pessoas passam pela Caravana de Transformação na primeira semana

TANGARÁ DA SERRA

DA REDAÇÃO

A população de Tangará da Serra e dos outros 13 municípios beneficiados pela 10ª edição da Caravana da Transformação, compareceu em peso na primeira semana de atendimentos.

De acordo com dados do credenciamento do evento, mais 19.072 pessoas passaram pelo Módulo Esportivo entre terça-feira (17) e domingo (22).

O maior número de pessoas no evento aconteceu na quinta-feira (19), já que além dos atendimentos oftalmológicos, também foi o primeiro dia de atendimentos de Cidadania, onde mais de 60 serviços foram oferecidos.

Somente nos três dias de Cidadania, que ocorreram entre os dias 19 e 21 de outubro, quase 14 mil pessoas passaram pelo evento.

Já na sexta-feira (20), o governador de Mato Grosso, Pedro Taques prestigiou o evento, onde também cumpriu diversas agendas por meio do Gabinete Itinerante, como no caso da reunião com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, a reunião com as forças de segurança da região e até mesmo a reunião com líderes religiosos.

“Nossa avaliação dessa primeira semana de atividades é muito positiva. Percebemos que essa região realmente necessitava de uma nova Caravana, seja pelos atendimentos oftalmológicos, seja pelos serviços de Cidadania que levamos. O destaque foi a adesão dos municípios, que trabalharam na regulação dos pacientes de oftalmologia, fato que ajudou muito o planejamento para receber todas essas pessoas”, avaliou o coordenador-geral da Caravana e secretário de Estado do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira.

Nesta segunda-feira (23) é o último dia para a realização de consultas e exames. A partir de amanhã (24), apenas cirurgias agendadas serão realizadas no evento.

Até o momento, o Estado já realizou 4.594 consultas, 2.029 cirurgias e um total de 27.717 procedimentos oftalmológicos durante o evento.

Com isso, a Caravana chega a 56 mil consultas, 32 mil cirurgias e 356 mil procedimentos realizados ao longo das 10 edições.

Além de Tangará da Serra, outros 13 municípios também estão sendo beneficiados pela iniciativa, entre eles: Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Campos de Júlio, Campo Novo do Parecis, Denise, Diamantino, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso e Sapezal.

Ações da Secretaria Municipal de Saúde

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra também ofereceu atendimento aos munícipes.

Na ocasião foram realizados 192 testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, 80 exames de Glicemia e 80 aferições de pressão.

O município também aplicou 305 doses de vacina para imunização da H1N1.