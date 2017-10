Vândalos invadem igreja católica e defecam em imagem de Nossa Senhora Aparecida

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Vândalos invadiram a Igreja Matriz de Juara (697 km de Cuiabá), defecaram, urinaram e danificaram as ornamentações do templo.

Segundo o padre Vagno Reato, que lamentou ao se deparar com a cena, o ato de desrespeito foi praticado na noite de sexta-feira (20) ou na madrugada de sábado (21).

A suspeita é que mais de uma pessoa tenha entrado na igreja, pelos fundos.

Além das fezes no chão, eles as esfregaram na imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava em exposição, e a jogaram no chão, desmanchando a ornamentação já pronta.

A Igreja Católica celebra neste ano 300 anos de aparição de Nossa Senhora de Aparecida, encontrada em outubro de 1717 por pescadores, no Rio Paraíba, em Guaratinguetá (SP).

“Realmente, uma coisa inacreditável. Como podem existir pessoas assim? O que há na cabeça de uma pessoa para fazer tal ato na nossa igreja matriz?”, desabafou o pároco, em entrevista à Rádio Tucunaré.

A PM fez rondas na região para tentar obter informações que leve aos criminosos. Segundo o site RepórterMT, até o momento ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca imagens através de câmeras de segurança.