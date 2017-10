VÍDEO E FOTOS: Mulheres de detentos do presídio do Carumbé ateiam fogo e bloqueiam Avenida

VISITA SUSPENSA

MATO GROSSO MAIS

Cerca de 15 mulheres de detentos do Centro de Ressocialização de Cuiabá – antigo presídio do Carumbé – fizeram uma manifestação na tarde desta segunda-feira (23) por conta da suspensão do horário de visitas, após o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário (Sindspen) anunciar que faria operação padrão nas unidades prisionais do Estado, na última sexta-feira (20).

Elas atearam fogo em pneus e acabaram bloqueando a Avenida Gonçalo Antunes de Barros, principal via que dá acesso ao presídio do Carumbé, na Capital.

Elas reclamam que não estão tendo o direito garantido, por causa da visita suspensa.

Segundo o presidente da categoria, João Batista, os servidores não estão em greve e mantêm os trabalhos de forma normal nos presídios, mas ressalta que por ser operação padrão, alguns serviços ficam suspensos, entre eles o de visita aos detentos.

Em Cáceres e Rondonópolis, as mulheres e familiares dos presos fizeram protesto neste fim de semana com a suspensão das visitas.

Na último sábado (21), o desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concedeu liminar ao Governo do Estado declarando ilegal a greve dos agentes penitenciários.

Na decisão, o magistrado acatou ação proposta pela Procuradoria Geral do Estado e determinou também a aplicação de multa diária no valor de R$ 50 mil ao Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso em caso de descumprimento da ordem.