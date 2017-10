IMPRESSIONANTE

Um vídeo, que circula nas mídias sociais, mostra como a carreta que atingiu um caminhão e um Gol, que estavam parados em um acostamento, na BR-070, na última quinta-feira (19), trafegava pela rodovia federal.

As imagens feitas por um celular mostra que o motorista da carreta cometia diversas imprudências antes de se envolver no acidente que matou o assessor da presidência da Assembleia Legislativa, o ex-vereador Célio Silva, e o motorista do caminhão, que chegou a ser levado para o hospital de Cáceres, mas não resistiu.

São pouco mais de 2 minutos de imagens feitas pelo celular, quando a mulher, que está no carona carro que vem logo atrás da carreta, diz que previa que poderia acontecer algo de ruim.

De acordo com informações, o caminhão de um supermercado de Cáceres estava parado no acostamento, quando o Gol em que Célio Silva estava parou para pedir socorro.

O carro estaria com um problema de vazamento de óleo.

Após ter parado o Gol, o motorista do caminhão foi ajudá-lo quando a carreta perdeu o controle de direção e acabou atingindo Gol e caminhão.

Célio Silva morreu no local do acidente. O assessor parlamentar era casado e deixa dois filhos.

O motorista da carreta foi levado em estado grave para a mesma unidade hospitalar.

Um outro vídeo que circulou nas mídias sociais mostrou o estado em que os veículos ficaram após o acidente.