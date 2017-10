DA REDAÇÃO

Cinco adolescentes tentaram fugir do Centro Socioeducativo de Cuiabá, nesta segunda-feira (23), após parte do muro cair, durante temporal ocorrido no último sábado (21), na capital.

Segundo o G1, o muro dá acesso a um espaço destinado ao banho de sol e outras atividades dos menores infratores. A tentativa de fuga ocorreu quando eles estavam no pátio do local.