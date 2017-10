Ao condenar empresário, juíza diz que Alan Malouf é sem escrúpulos e ganancioso

EFEITO RÊMORA

O empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf, foi condenado a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 176 dias-multa.

A decisão, do dia 20 de outubro, é da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Alan é acusado de integrar uma organização criminosa, investigada pela operação Rêmora, suspeita de fraudar diversas licitações na Secretaria de Educação do Estado (Seduc), na gestão do então secretário Perminio Pinto (PSDB), para construção e reforma de escolas, por meio da exigência de propina aos empresários que formavam um suposto cartel.

Na decisão, a magistrada reforça a condição do réu como primário, que ostentava ficha criminal intacta, até o momento o momento em que praticou os crimes.

“Alan Malouf é primário e até o momento em que praticou esses delitos ostentava ficha criminal intacta. Praticou os crimes por ganância e segundo ele próprio, agiu premeditadamente, vez que diz ter contribuído para a campanha eleitoral, visando locupletar-se posteriormente mediante a prática de crime contra a Administração Pública.”, disse a juíza na decisão.

Ainda no decorrer da decisão, Selma Rosane Arruda diz que o empresário levava uma vida abastada, que não era necessário se envolver no esquema da Seduc.

“Não teve qualquer escrúpulo em participar do esquema criminoso, mesmo sendo pessoa que leva vida abastada e não necessita disto para sobreviver, como ele mesmo declarou. Tem formação superior, portanto, tem entendimento suficiente da ilicitude de seus atos, de modo que vejo que praticou os crimes com dolo direto e intenso.”, completou.

A juíza chama atenção para a sagacidade de Alan, acusado de liderar a organização criminosa, em se manter na sombra dos crimes supostamente ocorridos na Seduc. Além disso, a magistrada ressalta a disposição do acusado em colaborar com a investigação.

“Foi um dos líderes do esquema criminoso e demonstrou sagacidade, ao permanecer oculto e obscuro inclusive em face de outros membros da organização criminosa. Todavia, durante o interrogatório foi colaborativo e mostrou-se de certa forma arrependido. Auxiliou na descoberta da verdade, quando apontou para outros comparsas.”, disse Selma Arruda.

Por fim, a juíza mensura os danos causados pela organização ao erário e afirma que Alan teve uma atitude extremamente nociva por ter escolhido a Secretaria de Educação, que segundo ela, é uma das áreas fundamentais no funcionamento estatal.

“A nocividade da ação do réu foi além dos fatos por ele praticados, já que escolheu como alvo a Secretaria de Educação, uma das mais importantes áreas de funcionamento estatal. O prejuízo causado ao erário foi milionário e até agora o Estado não foi ressarcido.”, afirmou a magistrada.

O empresário pode recorrer da decisão.

